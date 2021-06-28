В Москве вступили в силу новые антикоронавирусные требования
В Москве 28 июня вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, теперь для посещения ресторанов и кафе необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает вакцинацию от COVID-19
В Москве 28 июня вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, теперь для посещения ресторанов и кафе необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает вакцинацию от COVID-19.
Такое QR-коды также смогут получить граждане, ранее переболевшие коронавирусом. До 11 июля посещать летние веранды ресторанов можно будет без QR-кода.
В мэрии отметили, что для посещения ресторанов в отелях и студенческих столовых такие коды ее потребуются.
Посещение заведений общественного питания также возможно по отрицательному ПЦР-тесту, но действовать он будет только трое суток. При этом стоимость такого теста в Москве составляет 2300-2500 рублей. Несовершеннолетним гостям кафе и ресторанов также понадобится сдавать ПЦР-тест.
Еще одно новое требование касается работающих москвичей, которые не сделали прививку от коронавируса. Власти обязали работодателей перевести на удаленную работу 30% непривитых работников, а также беременных или недавно родивших сотрудниц, людей с сахарным диабетом, ожирением, астмой и различными болезнями.