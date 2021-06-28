Власти Камчатки ужесточили правила въезда в регион для туристов
Власти Камчатского края ужесточили правила въезда в регион в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С конца июля всем, кто планирует посетить регион, придется предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Власти Камчатского края ужесточили правила въезда в регион в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С конца июля всем, кто планирует посетить регион, придется предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Губернатор Владимир Солодов сообщил агентству ТАСС, что с учетом нагрузки на систему здравоохранения из-за роста заболеваемости данная мера является обоснованной. Глава Камчатского края также сослался на аналогичные меры в других регионах. Напомним, что предоставлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты на коронавирус с 1 июля необходимо при заселении в отели и пансионаты Краснодарского края.
Напомним, что в Камчатском крае также была введена новая должность – вице-губернатора по борьбе с коронавирусом. Им стал бывший председатель регионального правительства Александр Кузнецов.