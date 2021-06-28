В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию для работников социальных сфер
Региональное управление Роспотребнадзора по Забайкалью ввело обязательную вакцинацию для работников социальных сфер. Согласно этому постановлению, в обязательном порядке прививки должны поставить 113 тысяч человек
Забайкальский край стал еще одним регионом, где введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.
Региональное управление Роспотребнадзора по Забайкалью ввело обязательную вакцинацию для работников социальных сфер. Согласно этому постановлению, в обязательном порядке прививки должны поставить 113 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Обязательная вакцинация затронет медицинских работников, сотрудников сфер образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи и многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта.
В Роспотребнадзоре сообщили, что по сравнению в маем сейчас заболеваемость COVID-19 в Забайкалье выросла в четыре раза.