Секретные документы Минобороны Великобритании нашли на автобусной остановке
Представитель оборонного ведомства сообщил ВВС, что один из сотрудников министерства действительно сообщал о потере секретных документов. Пропавшие бумаги позже были найдены случайным проходим на автобусной остановке
Житель Великобритании обнаружил на остановке общественного транспорта секретные документы Министерства обороны страны.
Представитель оборонного ведомства сообщил ВВС, что один из сотрудников министерства действительно сообщал о потере секретных документов. Пропавшие бумаги позже были найдены случайным проходим на автобусной остановке.
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
По данным ВВС, в найденных документах указана информация о проходе британского эсминца Defender у берегов полуострова Крым 23 июня, а также комментарии сотрудников оборонного ведомства о возможной реакции на это России. В частности, рассматривались варианты реакции от «безопасной и профессиональной» до «небезопасной и непрофессиональной».
Кроме того, в этих документах есть данные о присутствии Великобритании в Афганистане после вывода из этой страны войск НАТО.