Сестра умершего от COVID-19 бизнесмена Олега Бурлакова попросила СКР проверить медцентр «Лапино-4»
Сестра бизнесмена и инвестора из списка Forbes Олега Бурлакова, который на минувшей неделе скончался от коронавируса, обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства его смерти
Сестра бизнесмена и инвестора из списка Forbes Олега Бурлакова, который на минувшей неделе скончался от коронавируса, обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства его смерти. Вера Казакова считает, что лечение ее брата в частной клинике не было адекватным.
Первоначально СМИ сообщили, что Олег Бурлаков скончался в Монако, где он постоянно проживал в последние годы. Позже стало известно, что бизнесмен находится в Москве и лечился от коронавируса в элитном медцентре «Лапино-4», который входит в сеть частных клиник «Мать и дитя».
Вера Казакова просит правоохранительные органы проверить адекватность лечения своего брата, а также оценить законность действий сотрудников морга «Лапино-4», отказавшихся выдать ей тело бизнесмена. Вместо этого его передали представителям жены Бурлакова, с которой он находился в процессе развода, сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря инвестора Марию Ионочкину.
Сестра бизнесмена считает, что супруга хочет вывезти тело предпринимателя в Канаду или кремировать его. При этом сам Бурлаков при жизни хотел быть погребенным на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге рядом со своими родителями.
В свою очередь Мария Ионочкина сообщила, что Олег Бурлаков приехал из Монако в Москву с целью сделать прививку от COVID-19, однако российские медики выявили у него коронавирус. Бизнесмен был госпитализирован в «Лапино-4».