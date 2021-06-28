В Камчатском крае ввели должность вице-губернатора по борьбе с коронавирусом
Глава Камчатки Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом - бывшего председателя регионального правительства Александра Кузнецова
В России впервые появился вице-губернатор по борьбе с коронавирусом. Такая должность введена в правительстве Камчатского края.
Глава Камчатки Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом - бывшего председателя регионального правительства Александра Кузнецова, сообщает «Лента.ру».
Владимир Солодов отметил, что борьбу с коронавирусной инфекцией необходимо осуществлять на уровне «отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19». Ключевым моментом работы антиковидного вице-губернатора глава региона назвал проведение массовой вакцинации населения.
Что касается кандидатуры Александра Кузнецова, то ранее он возглавлял штаб по противодействию коронавирусу, а также руководил краевым Минздравом.