Меню
Политика
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
28 июня 2021, 07:42

В Камчатском крае ввели должность вице-губернатора по борьбе с коронавирусом

Глава Камчатки Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом - бывшего председателя регионального правительства Александра Кузнецова

В Камчатском крае ввели должность вице-губернатора по борьбе с коронавирусом
Фото: Znak.com

В России впервые появился вице-губернатор по борьбе с коронавирусом. Такая должность введена в правительстве Камчатского края.

Глава Камчатки Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом - бывшего председателя регионального правительства Александра Кузнецова, сообщает «Лента.ру».

Владимир Солодов отметил, что борьбу с коронавирусной инфекцией необходимо осуществлять на уровне «отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19». Ключевым моментом работы антиковидного вице-губернатора глава региона назвал проведение массовой вакцинации населения.

Что касается кандидатуры Александра Кузнецова, то ранее он возглавлял штаб по противодействию коронавирусу, а также руководил краевым Минздравом.

Материалы по теме
Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за поцелуев с помощницей
Финские власти сообщили о вспышке коронавируса среди болельщиков, вернувшихся из Петербурга
В Монако от коронавируса скончался российский бизнесмен из списка Forbes
Сейчас на главной
«Нельзя запретить людям гулять»
карантин
«Нельзя запретить людям гулять»
В Липецке на фоне роста заболеваемости коронавирусом с разрешения властей прошел музыкальный фестиваль «Рок Фокс». Чиновники не стали отменять массовое мероприятие, чтобы избежать недовольства граждан
В РПЦ сочли беременность после изнасилования не поводом для аборта
аборт
В РПЦ сочли беременность после изнасилования не поводом для аборта
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что беременность после изнасилования не является веским поводом для аборта. Священнослужитель добавил, что так считает Русская православная церковь
Авторская колонка
Про абсолютизм
Слушаю пафосные речи про сильную власть в России – и не пойму, чем же так сильны нынешние её управители? Ну, разве что воровством… Большинство экономических показателей устойчиво идут к низу ещё даже с докрымских времён. Тут читал в российской Википедии про систему государственной власти в Лихтенштейн
Авдерин Валерий
Власти Греции ввели новые антиковидные требования для российских туристов
туризм
Власти Греции ввели новые антиковидные требования для российских туристов
Власти Греции сообщили об изменении правил въезда в страну для российских граждан. Туристам придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус при пересечении границы
Госдума сэкономит на депутатах за счет заселения их в более дешевые гостиницы
Госдума
Госдума сэкономит на депутатах за счет заселения их в более дешевые гостиницы
Глава думского аппарата Игорь Дивейкин заявил, что парламентарии без собственного жилья в Москве до получения служебной квартиры будут жить в гостиницах категории четыре звезды
Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за поцелуев с помощницей
чиновники
Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за поцелуев с помощницей
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку из-за «нарушения социальной дистанции на работе» в период пандемии коронавируса
Это не наши болельщики
евро-2020
Это не наши болельщики
Финские власти сообщили о вспышке заболеваемости коронавирусом среди футбольных болельщиков, которые вернулись из Санкт-Петербурга. Напомним, что в северной столице России эпидемиологическая обстановка оценивается как неблагоприятная
В Монако от коронавируса скончался российский бизнесмен из списка Forbes
коронавирус
В Монако от коронавируса скончался российский бизнесмен из списка Forbes
В княжестве Монако скончался бизнесмен и частный инвестор Олег Бурлаков, который входил в список 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes
ВОЗ включила Россию в список стран с растущей заболеваемостью COVID-19
коронавирус
ВОЗ включила Россию в список стран с растущей заболеваемостью COVID-19
По словам представителя ВОЗ, такая ситуация тревожит и власти указанных стран и ВОЗ. «Мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим», — пояснила Мелита Вуйнович
В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций пациентов с COVID-19
коронавирус
В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций пациентов с COVID-19
Анастасия Ракова заявила, что в городе с каждым днем растет число ковидных пациентов, которым необходима госпитализация. Также растет число тяжелых пациентов, находящихся в реанимации
Власти Кубани отказались смягчать антиковидные требования
вакцина от коронавируса
Власти Кубани отказались смягчать антиковидные требования
Ранее Ростуризм и Российский союз туроператоров обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить введенные ограничения, поскольку многие туристы просто не успеют пройти полный курс вакцинации
Общество
Бизнес и профсоюзы попросили власти ввести обязательную вакцинацию для всех
Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны
Младшая дочь Сергея Шойгу владеет бизнесом с миллиардной выручкой
Сергей Шойгу
Младшая дочь Сергея Шойгу владеет бизнесом с миллиардной выручкой
«Открытые медиа» опубликовали большое расследование о бизнесе близких родственников министра обороны Сергея Шойгу. Сейчас это компании с совокупной выручкой около 3 млрд рублей в год
Тишина мне подруга
автомобили
Тишина мне подруга
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» сообщил, что будет производить некоторые свои модели без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Речь идет об автомобилях Lada Vesta, Xray и Largus. дефицит на Lada Largus и Lada Vesta в полных комплектациях сохранится до сентября
Ростуризм попросил власти Кубани смягчить антиковидные требования при заселении в гостиницы
внутренний туризм
Ростуризм попросил власти Кубани смягчить антиковидные требования при заселении в гостиницы
В Российском союзе туриндустрии в свою очередь заявили, что из-за недавнего заявления губернатора продажи путевок на курорты Краснодарского края остановились
Политику Илья Яшину отказали в открытии избирательного счета из-за поддержки Алексея Навального
Илья Яшин
Политику Илья Яшину отказали в открытии избирательного счета из-за поддержки Алексея Навального
В избиркоме заявили, что поскольку Яшин поддерживал Навального и ФБК, то он не имеет права открывать избирательный счет
Вакцины у них не той системы
карантин
Вакцины у них не той системы
Иностранные и российские граждане, сделавшие прививку от коронавируса импортными вакцинами, не смогут получить QR-код для посещения ресторанов Москвы. Как и непривитым гражданам им придется сдавать ПЦР-тесты
Голландия, Польша и страны Прибалтики отказались от участия в саммите Россия-Евросоюз
Евросоюз
Голландия, Польша и страны Прибалтики отказались от участия в саммите Россия-Евросоюз
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Россия – Евросоюз. Ранее провести такое мероприятие предложили власти Франции и Германии