Власти Липецка разрешили провести фестиваль «Рок Фокс», чтобы не гневить электорат перед выборами
В Липецке на фоне роста заболеваемости коронавирусом с разрешения властей прошел музыкальный фестиваль «Рок Фокс». Чиновники не стали отменять массовое мероприятие, чтобы избежать недовольства граждан
В Липецке на фоне роста заболеваемости коронавирусом с разрешения властей прошел музыкальный фестиваль «Рок Фокс». Чиновники не стали отменять массовое мероприятие, чтобы избежать недовольства граждан.
Baza со ссылкой на источник в мэрии сообщает, что фестиваль назван в честь владельца НЛМК Владимира Лисина, а чиновники не смогли отказать миллиардеру. При этом правоохранительные органы настоятельно просили перенести мероприятие.
Источник в мэрии Липецка пояснил, что в городе проживают 30 тысяч работников НЛМК, а это значительная часть электората, «которую не стоит тревожить перед единым днем голосования».
«Нельзя запретить людям быть на пляже, гулять. Силой это просто невозможно. Выборная кампания в сентябре и будет негатив», — заявил источник.
Власти Липецка сообщили, что все гости фестиваля предоставили результаты ПЦР-тестов, а сами тесты были бесплатными. Организаторы потратили на тестирование около 10 млн рублей.