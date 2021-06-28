В Новосибирской области помощника депутата-единоросса задержали по подозрению в педофилии
Депутат, имя которого не сообщается, сам рассказал журналистам о задержании своего помощника. Политик сообщил, что сначала данная информация показалась ему «запредельным фейком»
В Краснозерске Новосибирской области по подозрению в педофилии задержали помощника депутата Законодательного собрания региона.
Депутат, имя которого не сообщается, сам рассказал журналистам о задержании своего помощника. Политик в беседе с НГС сообщил, что сначала данная информация показалась ему «запредельным фейком».
«Даже учитывая, что впереди выборы и “чернуха” вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозеркой и, к сожалению, информация нашла подтверждение», — рассказал депутат.
Портал «Тайга.инфо» со ссылкой на свои источники сообщает, что задержанным оказался исполнительный секретарь «Единой России» в Краснозерском районе Максим Захаров, который руководит местным отделением Российского движения школьников и является помощником депутата Дениса Субботина.