В Москве сотрудники полиции выволокли женщину из МФЦ из-за отказа надеть маску
В Москве сотрудники полиции силой выволокли из Многофункционального центра (МФЦ) женщину, которая отказалась полностью надеть защитную маску (маска была спущена на подбородок)
В Москве сотрудники полиции силой выволокли из Многофункционального центра (МФЦ) женщину, которая отказалась полностью надеть защитную маску (маска была спущена на подбородок).
На видеозаписи инцидента, которую опубликовали очевидцы в соцсетях, женщина кричит и просит ее отпустить, однако полицейские заламывают ей руки и тащат по полу, игнорируя замечания других посетителей МФЦ.
Очевидцы также сообщили, что женщину выволокли из помещения в полуобморочном состоянии.
В ГУ МВД по Москве заявили, что женщина вела себя неадекватно и отказывалась надеть маску, поэтому сотрудники учреждения вызвали полицию. После прибытия силовиков посетительница МФЦ стала вести себя агрессивно и «несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции, а также укусила второго правоохранителя».
В полиции также опровергли, что женщину вытаскивали из МФЦ за руки в полуобморочном состоянии.
В отношении гражданки составили протоколы о нарушении антиковидных правил и неповиновение сотруднику полиции. Также следственные органы рассмотрят вопрос о возбуждении дела по факту применения насилия в отношении представителей власти.