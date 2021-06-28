В РПЦ сочли беременность после изнасилования недостаточным поводом для аборта
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что беременность после изнасилования не является веским поводом для аборта. Священнослужитель добавил, что так считает Русская православная церковь
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что беременность после изнасилования не является веским поводом для аборта. Священнослужитель добавил, что так считает Русская православная церковь.
«С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие», - заявил митрополит, слова которого приводит ТАСС.
Иларион добавил, что нерожденный младенец — это все равно уже человек, который имеет право на рождение.
В свою очередь депутат Госдумы Оксана Пушкина напомнила, что Совет ООН по правам человека признал принуждение женщины к вынашиванию и рождению ребенка после изнасилования одной из форм пыток.
По поводу заявления митрополита Волоколамского депутат отметила, что по такой логике можно отменить уголовную ответственность за изнасилование, если оно привело к беременности жертвы. «И будем расценивать это как помощь близким? Ну, ведь бред?» - возмутилась Оксана Пушкина.