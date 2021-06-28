Мэр Ялты предложила эвакуировать местных жителей из-за угрозы нового затопления
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о планах властей эвакуировать население из зон подтопления. Такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о планах властей эвакуировать население из зон подтопления. Такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
В своем Facebook Янина Павленко написала, что в Ялте снова объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозом на сильные ливни. «Есть угроза подтоплений и схода селей. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено», — предупредила мэр города.
Согласно прогнозам синоптиков, 28 июня ожидаются сильные дожди из-за чего уровень воды в реках может подняться до полутора метров.
Янина Павленко обратилась к жителям города, которые проживают в зоне подтопления с призывом перебраться в пункты временного размещения. Сама мэр заявила, что многие граждане отказываются покидать свои дома, что вызывает опасения.
Напомним, что на прошлой неделе Ялта и Керчь сильно пострадали в результате наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Крымский Роспотребнадзор временно закрыл некоторые пляжи в связи с ухудшением качества воды.