28 июня 2021, 00:34
Власти Греции ввели новые антиковидные требования для российских туристов
Власти Греции сообщили об изменении правил въезда в страну для российских граждан. Туристам придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус при пересечении границы
Фото: voicesevas.ru
Власти Греции сообщили об изменении правил въезда в страну для российских граждан. Туристам придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус при пересечении границы.
В правительстве Греции рассказали, что новые правила въезда туристов вступят в силу 30 июня.
Правила для российских туристов могли ужесточить из-за очередного роста заболеваемости коронавирусом в РФ, который связывают с распространением индийского штамма и низкими темпами вакцинации. Последние несколько дней в России ежедневно выявляют более 20 тысяч новых случаев заражений COVID-19.