28 июня 2021, 00:03
Госдума сэкономит на депутатах за счет заселения их в более дешевые гостиницы
Глава думского аппарата Игорь Дивейкин заявил, что парламентарии без собственного жилья в Москве до получения служебной квартиры будут жить в гостиницах категории четыре звезды
Фото: fishki.net
В Госдуме решили сэкономить на депутатах за счет служебных квартир. Глава думского аппарата Игорь Дивейкин заявил, что парламентарии без собственного жилья в Москве до получения служебной квартиры будут жить в гостиницах категории четыре звезды.
Руководитель аппарата Госдумы отметил, что экономия бюджетных средств за счет понижения «звездности» гостиниц для иногородних депутатов составит около 180 млн рублей.
Игорь Дивейкин также напомнил, что ранее аппарат оптимизировал расходы бюджета на перелеты парламентариев. За два года удалось сэкономить 405 млн рублей, сообщает «Лента.ру».
Отметим, что обычно сэкономленные средства направляются в резервный фонд.
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