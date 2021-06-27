Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за поцелуев с помощницей
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку из-за «нарушения социальной дистанции на работе» в период пандемии коронавируса. Высокопоставленного чиновника застукали за поцелуями со своей помощницей
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку из-за «нарушения социальной дистанции на работе» в период пандемии коронавируса. Высокопоставленного чиновника застукали за поцелуями со своей помощницей.
Фотографии женатого Мэтта Хэнкока, который тайком целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело в офисе Минздрава, опубликовала газета Sun. Британские депутаты потребовали немедленной отставки министра, напомнив ему, что он сам активно призывал британских граждан соблюдать социальную дистанцию и другие антиковидные требования.
Сам Хэнкок опубликовал в Twitter видеообращение, в котором извинился за свой поступок перед гражданами и объявил об уходе в отставку.
Телеграм-канал Mash сообщат, что Джина Коладанджело является не просто помощницей Мэтта Хэнкока, но и акционером компании, которая получала государственные контракты от британского правительства.