В тувинском оздоровительном лагере коронавирусом заразились 66 детей
В Следственном комитете уточнили, что коронавирус был подтвержден у 66 детей и восьмерых взрослых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»
В детском оздоровительном лагере «Байлак» в Тандинском районе республики Тува десятки отдыхающих заразились коронавирусом.
В Следственном комитете уточнили, что коронавирус был подтвержден у 66 детей и восьмерых взрослых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщат Znak.com.
Всего в «Байлаке» отдыхали 174 ребенка и 33 работника. После того, как у одного из детей был выявлен коронавирус, всех отдыхающих и сотрудников обязали сдать ПЦР-тесты. Тестирование показало наличие инфекции у 66 детей и 8 работников лагеря.
Сотрудники СКР в настоящее время проводят необходимые проверочные мероприятия. Отдельно проводится проверка по факту возможной фальсификации справок об отсутствии коронавируса у отдыхающих детей и сотрудников.