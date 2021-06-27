Финские власти сообщили о вспышке коронавируса среди болельщиков, вернувшихся из Петербурга
Финские власти сообщили о вспышке заболеваемости коронавирусом среди футбольных болельщиков, которые вернулись из Санкт-Петербурга. Напомним, что в северной столице России эпидемиологическая обстановка оценивается как неблагоприятная
Финские власти сообщили о вспышке заболеваемости коронавирусом среди футбольных болельщиков, которые вернулись из Санкт-Петербурга. Напомним, что в северной столице России эпидемиологическая обстановка оценивается как неблагоприятная.
Финская телерадиокомпания Yle сообщает, что по данным на 25 июня среди болельщиков, возвращающихся из Санкт-Петербурга, было выявлено более 120 случаев заболевания. Большинство инфекций было обнаружено у тех граждан, которые недавно вернулись с Евро-2020, сообщил сотрудник Финского института здравоохранения и социального развития THL Мики Салминен.
Ранее власти разрешили 800 болельщикам вернуться в страну из России без обязательной сдачи ПЦР-теста на коронавирус из-за растянувшейся на границе пробки. При этом 24 числа стало известно о десятках выявленных случаев заражения COVID-19 среди футбольных фанатов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в городе не связан с проведением международного экономического форума и матчей Евро-2020. В эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78» чиновник заверил, что на этих мероприятиях были установлены очень строгие правила безопасности.
Что касается Евро-2020, то все гости сдавали ПЦР-тесты, а обслуживающий персонал и волонтеры – привиты.