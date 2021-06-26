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26 июня 2021, 23:25

Открывшим стрельбу в Ивановской области оказался глава ярославской федерации тайского бокса

Открывшим стрельбу в Ивановской области оказался глава ярославской федерации тайского бокса
Фото: hepatitoff.ru

В деле о расстреле должником коллекторов в Ивановской области появились новые обстоятельства. Подозреваемым оказался президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев.

В Следственном комитете агентству ТАСС сообщили, что Евгений Мареев «на почве личной неприязни» выстрелил в своего знакомого, после чего забаррикадировался в одном из домов в деревне Горяшино. Сотрудники правоохранительных органов предлагали мужчине сдаться, но он открыл стрельбу по силовикам из автомата Калашникова. Полицейские открыли ответную стрельбу и убили Мареева.

Раненного стрелком человека госпитализировали.

Напомним, что первоначально сообщалось о том, что мужчина-должник из Ивановской области открыл стрельбу по сотрудникам коллекторского агентства.

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