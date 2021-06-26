26 июня 2021, 22:57
В Монако от коронавируса скончался российский бизнесмен из списка Forbes
В княжестве Монако скончался бизнесмен и частный инвестор Олег Бурлаков, который входил в список 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes
Фото: Светская жизнь
В княжестве Монако скончался бизнесмен и частный инвестор Олег Бурлаков, который входил в список 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes. Предпринимателю был 71 год.
Знакомый Олега Бурлакова сообщил изданию, что бизнесмен скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Некоторое время назад инвестор вернулся из Москвы в Монако, где он проживал в последние годы.
Олег Бурлаков при жизни занимал 177-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 650 млн долларов.