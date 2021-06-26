В Ивановской области должник открыл стрельбу по коллекторам
В городе Кохма Ивановской области мужчина-должник открыл стрельбу по сотрудникам коллекторского агентства, которые пришли «выбивать» с него долг
В городе Кохма Ивановской области мужчина-должник открыл стрельбу по сотрудникам коллекторского агентства, которые пришли «выбивать» с него долг. В результате происшествия один из коллекторов погиб, два человека получили ранения.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что коллекторы пришли в дом к мужчине, чтобы забрать долг. Должник открыл стрельбу, а затем забаррикадировался в доме и стал отстреливаться от прибывших на вызов сотрудников полиции.
«Пятый канал» сообщает, что должником оказался 44-летний Александр Краснов, проживающий в одном из домов на улице Лермонтова.
Телеканал также уточняет, что конфликт разгорелся из-за раздела квартиры. Краснов задолжал своему знакомому некоторую сумму, но отказался возвращать деньги. Когда тот пришел за деньгами, должник открыл стрельбу.