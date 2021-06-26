ВОЗ включила Россию в список стран с растущей заболеваемостью COVID-19
По словам представителя ВОЗ, такая ситуация тревожит и власти указанных стран и ВОЗ. «Мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим», — пояснила Мелита Вуйнович
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в список стран, в которых происходит подъем уровня заболеваемости коронавирусом.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что рост числа заразившихся COVID-19 также наблюдается в Португалии и Великобритании.
По словам г-жи Вуйнович, такая ситуация тревожит и власти указанных стран и ВОЗ. «Мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим», — пояснила Мелита Вуйнович, слова которой приводит ТАСС.
Российские власти в связи со «взрывным» характером заболеваемости коронавирусом ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Также в отдельных регионах вводятся ограничения для непривитых.
Например, в Москве с 28 июня рестораны и кафе можно будет посещать только при предоставлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста на коронавируса.
В Краснодарском крае с 1 августа заселять в гостиницы и пансионаты разрешается только привитых граждан.
По данным на утро 26 июня, в России было зарегистрировано 21 665 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 619 человек.