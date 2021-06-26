В Москве побит антирекорд по числу госпитализаций пациентов с COVID-19
Вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что в городе с каждым днем растет число ковидных пациентов, которым необходима госпитализация. Также растет число тяжелых пациентов, находящихся в реанимации
В Москве побит антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом.
Вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что в городе с каждым днем растет число ковидных пациентов, которым необходима госпитализация. Также растет число тяжелых пациентов, находящихся в реанимации.
«По этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд. Что тоже очень нас расстраивает — что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице в реанимации. Их сейчас от общего объема уже около 15%», - сообщила Анастасия Ракова, слова которой приводит РИА Новости.
В Москве рост заболеваемости COVID-19 носит взрывной характер из-за распространения более агрессивного индийского штамма. Ежедневно в столице регистрируют по 8-9 тысяч новых случаев заражения. Власти города ввели обязательную регистрацию для некоторых категорий граждан.