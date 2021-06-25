Власти Кубани отказались смягчать антиковидные требования, но разрешили пускать привитых импортными вакцинами туристов
Ранее Ростуризм и Российский союз туроператоров обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить введенные ограничения, поскольку многие туристы просто не успеют пройти полный курс вакцинации
Власти Краснодарского края отказались отменять новые требования к заселению в гостиницы и санатории по просьбе Ростуризма и туристических операторов. Напомним, что согласно новым правилам, с 1 июля туристы при заселении должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. С 1 августа объекты размещения должны будут принимать только привитых туристов.
Ранее Ростуризм и Российский союз туроператоров обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить введенные ограничения, поскольку многие туристы просто не успеют пройти полный курс вакцинации от коронавируса к 1 августа.
Власти Кубани заявили, что при нынешних темпах заболеваемости они не рассматривают никаких изменений. Одновременно с этим кубанские чиновники разрешили въезд в регион гражданам, в том числе иностранным, которые сделали прививку импортными вакцинами.
«Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык», - сообщил агентству ТАСС представитель Роспотребнадзора.