25 июня 2021, 17:36
Бизнес и профсоюзы попросили власти ввести обязательную вакцинацию для всех
Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны
Фото: orbita33.ru
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны. Исключением могут стать только граждане с антителами к COVID-19 и противопоказаниями к прививке.
Бизнес-сообщество считает, что только сдерживание дальнейшего распространения коронавируса за счет поголовной вакцинации поможет восстановить экономику страны и рынок труда.
Одновременно с этим ФНПР и РСПП призвали россиян добровольно сделать прививки от коронавируса. В заявлении организаций говорится, что без вакцинации будут возникать новые волны инфекции и возвращаться карантинные ограничения.