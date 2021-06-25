25 июня 2021, 17:19
Власти Москвы обязали работодателей перевести 30% непривитых сотрудников на удаленку
Согласно указу Сергея Собянина, который опубликован на портале mos.ru, с 28 июня возобновляется требование к работодателям о переводе на удаленку 30% своих сотрудников, которые не вакцинировались
Фото: assiette.ru
Мэрия Москвы вновь ввела удаленку для 30% сотрудников, которые не сделали прививку против коронавирусной инфекции.
Согласно указу Сергея Собянина, который опубликован на портале mos.ru, с 28 июня возобновляется требование к работодателям о переводе на удаленку 30% своих сотрудников, которые не вакцинировались. Полностью привитых от коронавируса работников при расчете этих 30% учитывать не нужно.
Кроме того, власти рекомендовали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет.
Напомним, что ранее в Москве для некоторых категорий граждан была введена обязательная вакцинация.