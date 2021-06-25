Младшая дочь Сергея Шойгу владеет бизнесом с миллиардной выручкой
«Открытые медиа» опубликовали большое расследование о бизнесе близких родственников министра обороны Сергея Шойгу. Сейчас это компании с совокупной выручкой около 3 млрд рублей в год
«Открытые медиа» опубликовали большое расследование о бизнесе близких родственников министра обороны Сергея Шойгу. Сейчас это компании с совокупной выручкой около 3 млрд рублей (только за 2020 год), а основная часть активов приходится на младшую дочь влиятельного чиновника Ксению Шойгу.
Так, одна из компаний Ксении Шойгу с помощью друга президента России и миллиардера Геннадия Тимченко за три года заработала 2,1 млрд рублей на государственных стройках, ныне покойный миллиардер Дмитрий Босов несколько лет назад передал семье министра порт Северного морского пути, а бизнесмены Дмитрий Конов, Вагит Алекперов и структуры госбанка ВТБ передали фонду под управлением Ксении инвестировать миллиарды в высокие технологии.
Согласно расследованию, инвесткомпания «Кэпитал перформ» Ксении Шойгу в 2020 году отчиталась о выручке в 730 млн рублей и чистой прибыли в 595 млн рублей. По состоянию на начало 2021 года фирма владела долями в логистических фирмах «Атлас чейн» и «Атлас чейн лаб», разработчике программного обеспечения «Арциус», рекламной компании «Информационные технологии» и строительном «Консорциуме энергоресурс».
Например, «Арциус» занимается предрейсовыми медосмотрами водителей для «Мосгортранса» (актив был продан за 500 млн рублей», а «Информационные технологии» получили заказ от Ростуризма на продвижение отдыха в России (сейчас фирма продается).
Чем занимается «Консорциум энергоресурс», официально не сообщается. Гендиректор компании Константин Чамилович заявил, что их проекты являются коммерческой тайной. Однако позже на сайте фирмы появилась информация о том, что «Консорциум» участвовал в расширении Калининской АЭС в Тверской области, построил стадионы «Волгоград Арена» и «Нижний Новгород» к чемпионату мира по футболу 2018 года, Фрунзенский мост в Самаре, дорожную развязку в Красногорске и комплекс береговой и морской инфраструктуры в Геленджике. Стоимость этих объектов составляет десятки миллиардов рублей. Но самое интересное, что официально генподрядчиком всех этих строек является «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко – друга Владимира Путина и Сергея Шойгу.
По данным «ОМ», часть контрактов по указанным объектам подписывал гендиректор «Стройтрансгаза», а ныне член совета директоров Михаил Хряпов. Ему также принадлежит половина «Консорциума».
Сотрудников и строительной техники у «Консорциума Энергоресурса» почти нет, но это не помешало компании за три года получить выручку в размере 2,6 млрд рублей, чистую прибыль – в 2,1 млрд рублей, а также выплатить дивиденды в размере 1,5 млрд рублей.
Бизнес Ксении Шойгу также связан с добычей угля и логистикой на Крайнем Севере. В 2017 году она стала собственником компании «Арктик логистик», которая в свою очередь была учреждена «Арктической горной компанией» (АГК) совладельца группы Alltech и «Сибантрацита» Дмитрия Босова и его партнёра Александра Исаева.
Условия передачи актива дочери высокопоставленного чиновника и по сей день остаются неизвестными.
Основным активом «Арктик логистик» является морской порт в самом северном населенном пункте страны - поселке Диксон (часть Северного морского пути). Через этот порт Дмитрий Босов (покончил с собой в 2020 году – ред.) планировал отправлять уголь в Китай.
По данным СМИ, Сергей Шойгу и Дмитрий Босов были хорошими друзьями, а миллиардер стал крупнейшим спонсором строительства главного храма Вооруженных сил России в подмосковном Алабино.
С 2020 года Ксения Шойгу является управляющим партнером в венчурном фонде Sistema SmartTech, объем которого составляет 5 млрд рублей. Партнерами дочери главы Минобороны по этому проекту являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова, предправления холдинга «Сибур» Дмитрий Конов, совладелец НК «Лукойл» Вагит Алекперов и структуры ВТБ.
Управляющая фондом компания — «Система Смарттех», которая была зарегистрирована в конце 2019 года. Фирма принадлежит структурам АФК «Система» и небольшой организации «Капитал Инвест». Хозяйкой последней является личная помощница Ксении Шойгу Анжелика Билык (Зеленина). Примечательно, что ранее «Капитал Инвест» принадлежал закрытому паевому инвестиционному «Газпром-Перспективный», которым управляет структура «Газпромбанка».
Еще один немаловажный факт. В 2020 году одноименную фирму «Капитал Инвест» зарегистрировал Данила Сергеевич Шебунов, которого The Insider называл внебрачным сыном Сергея Шойгу. Структуры его матери Елены Шебуновой заработали на контрактах Минобороны и МЧС (Шойгу, напомним, ранее возглавлял это ведомство) как минимум 6,5 млрд рублей.
Ксения Шойгу также является руководителем проектного офиса туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». В июне 2021 года Минстрой России и правительство Санкт-Петербурга пообещали вложить 8 млрд рублей в транспортную инфраструктуру острова Кронштадт, реконструкцию которого ведет созданное Минобороной АНО «Остров фортов». При этом общие затраты бюджета на реконструкцию Кронштадта уже превысили 14 млрд рублей.
Между тем, проект реконструкции Кронштадта вызвал недовольство Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге. Участники этого общества заявили, что план модернизации Кронштадта предусматривает снос 14 исторических зданий. А последующая застройка изменит исторический облик острова.
В июне «Остров фортов» в рамках реконструкции Кронштадта подписал соглашение с компанией «Алькор», бенефициарами которой оказались зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин. Последнему принадлежит застройщик «Главстрой-СПБ», который ранее контролировался структурами миллиардера Олега Дерипаски.
Напомним, что Ксения Шойгу также занимается проведением состязаний под брендом «Гонка героев». Эти гонки организуют 16 разных компаний, но все они зарегистрированы в одном офисе на территории московского завода «Арма». Совокупная выручка этих компаний в 2020 году составила 606 млн рублей.
Имеет отношение Ксения Шойгу и к «Лагерю настоящих героев». Одноименная компания получила от властей Петербурга 16,6 млн рублей на организацию «патриотического» отдыха в северной столице. В подмосковном парке «Патриот» лагерь размещает детей на территории центра «Авангард», основанного правительствами Москвы и Московской области. Минобороны выделило «Авангарду» 28,45 га на территории «Патриота», в лагере обучаются 30 000 курсантов в год. Деньги на работу «Авангарда» выделяют из бюджета Москва и Московская область. В период с 2017 по 2023 годы компания получила из бюджетов этих регионов 6,7 млрд рублей.