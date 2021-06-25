«АвтоВАЗ» будет выпускать Lada Vesta, Xray и Largus без мультимедийной системы
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» сообщил, что будет производить некоторые свои модели без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Речь идет об автомобилях Lada Vesta, Xray и Largus. дефицит на Lada Largus и Lada Vesta в полных комплектациях сохранится до сентября
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» сообщил, что будет производить некоторые свои модели без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Речь идет об автомобилях Lada Vesta, Xray и Largus.
Представитель дилера «автовазовских» машин «Транстехсервис» (ТТС) сообщил «Ведомостям», что комплектацию без круиз-контроля и «магнитолы» производитель назвал «комфорт лайт». Стоимость таких автомобилей будет на 10-13 тысяч рублей дешевле аналогичных моделей в полной комплектации.
Дилеры также сообщили, что дефицит на Lada Largus и Lada Vesta в полных комплектациях сохранится до сентября из-за дефицита микроэлектронных компонентов.
Поскольку сейчас у покупателей машин «АвтоВАЗа» выбора особого нет, то они устанавливают мультимедийную систему с доплатой 50 тысяч рублей.