Минцифры выдаст QR-коды 9 млн переболевших коронавирусом. В оперштабе заявляют о 5,4 млн заразившихся
Министерство цифрового развития России сообщило, что к 30 июня обеспечит QR-кодами, которые теперь придется показывать для посещения московских ресторанов и других заведений, около 9 млн граждан, переболевших коронавирусом
Министерство цифрового развития России сообщило, что к 30 июня обеспечит QR-кодами, которые теперь придется показывать для посещения московских ресторанов и других заведений, около 9 млн граждан, переболевших коронавирусом.
Замминистра Олег Качанов в эфире государственного телеканала «Россия-24» заявил, что полный регистр переболевших есть у Минздрава. Сейчас ведомства выстраивают интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел.
«Их [переболевших] там в регистре около 9 млн записей таких есть, мы их получим», - заявил чиновник.
Стоит обратить внимание на то, что по статистике оперативного штаба по борьбе с COVID-19, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, в России коронавирусом переболело 5 409 088 человек. Это почти в два раза меньше, чем называют в Минцифре.
В правительстве такое расхождение в показателях пока не прокомментировали.