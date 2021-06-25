Ростуризм попросил власти Кубани смягчить антиковидные требования при заселении в гостиницы
В Российском союзе туриндустрии в свою очередь заявили, что из-за недавнего заявления губернатора продажи путевок на курорты Краснодарского края остановились
Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой смягчить антиковидные требования в регионе. Ведомство просит разрешить местным гостиницам и пансионатам принимать с 1 августа не только привитых туристов, но и непривитых с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Зарина Догузова считает, что такие меры позволят обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне.
В Российском союзе туриндустрии в свою очередь заявили, что из-за недавнего заявления губернатора продажи путевок на курорты Краснодарского края остановились.
«Такое впечатление, что [губернатор Краснодарского края] господин Кондратьев живет в другом мире. <…> Он, видимо, не в курсе, что сейчас запись на прививку — на недели две вперед, а в некоторых регионах прививки останавливают, потому что нет вакцин. А у человека путевка. И как и что он будет делать?» - заявила в эфире «Эха Москвы» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Днем ранее Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля туристы при заселении в гостиницы и санатории Краснодарского края должны будут предоставить сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19. С 1 августа заселиться смогут уже только привитые туристы.