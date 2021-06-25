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Политика
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25 июня 2021, 12:00

Политику Илья Яшину отказали в открытии избирательного счета из-за поддержки Алексея Навального

В избиркоме заявили, что поскольку Яшин поддерживал Навального и ФБК, то он не имеет права открывать избирательный счет

Политику Илья Яшину отказали в открытии избирательного счета из-за поддержки Алексея Навального
Фото: Интерфакс

Главу Красносельского района Москвы Илью Яшина сняли с выборов в Госдуму. Причина снятия с выборов – его поддержка Алексея Навального.

«Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно», - сообщил муниципальный депутат в Twitter.

В избиркоме заявили, что поскольку Яшин поддерживал Навального и ФБК (внесен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией), то он не имеет права открывать избирательный счет.

«Моя фамилия в решении суда, на который ссылается комиссия, даже не упоминается. Ни суд, ни избирком даже не потрудились соблюсти формальности и хоть как-то доказать мою связь с ФБК. Ну типа это ж Яшин, и так все понятно», - заявил политик.

Илья Яшин также сообщил о визите неких «переговорщиков», которые предлагали ему публично отречься от Алексея Навального, чтобы спокойно продолжить свою политическую карьеру. Мундеп заявил на это, что друзей не сдает.

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