25 июня 2021, 11:36
В Крыму в аварию попал микроавтобус с детьми из ЯНАО. Есть пострадавшие
В Следственном комитете сообщили, что Mercedes Sprinter с детьми, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen, который ехал в попутном направлении. После столкновения микроавтобус с детьми опрокинулся набок
Фото: РИА Новости
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта попал в аварию микроавтобус Mercedes Sprinter с детьми из Ямало-Ненецкого АО.
В Следственном комитете сообщили, что Mercedes Sprinter с детьми, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen, который ехал в попутном направлении. После столкновения микроавтобус с детьми опрокинулся набок.
В салоне «Мерседеса» находились водитель, 19 подростков и один взрослый сопровождающий. В результате аварии двое детей пострадали. Им понадобилась медицинская помощь.
СКР по факту происшествия проводит проверку по статье «Ненадлежащее оказание услуг при перевозке пассажиров».