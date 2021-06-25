Привитые импортными вакцинами россияне и иностранцы не смогут получить QR-код для посещения московских ресторанов
Иностранные и российские граждане, сделавшие прививку от коронавируса импортными вакцинами, не смогут получить QR-код для посещения ресторанов Москвы. Как и непривитым гражданам им придется сдавать ПЦР-тесты
Иностранные и российские граждане, сделавшие прививку от коронавируса импортными вакцинами, не смогут получить QR-код для посещения ресторанов Москвы. Как и непривитым гражданам им придется сдавать ПЦР-тесты.
В оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что прививка иностранными вакцинами «не является основанием для получения QR-кода о вакцинации в Москве». Такой код можно оформить только на основании вакцинации отечественными препаратами.
Одновременно с этим в оперштабе заявили, что иностранцы, работающие или проживающие в Москве, пока не могут сделать прививку от коронавируса российскими препаратами, пишет Forbes.
Напомним, что с 28 июня московские кафе и рестораны должны перейти на «бесковидную систему» работы. Она предполагает, что посещать заведения общепита смогут только привитые гости и те, кто сможет предоставить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест.
До 12 июля ресторанам разрешается обслуживать клиентов без справок на летних верандах.