25 июня 2021, 10:21
Голландия, Польша и страны Прибалтики отказались от участия в саммите Россия-Евросоюз
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Россия – Евросоюз. Ранее провести такое мероприятие предложили власти Франции и Германии
Фото: Яндекс.Дзен
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Россия – Евросоюз. Ранее провести такое мероприятие предложили власти Франции и Германии.
«Новая газета» со ссылкой на издание De Telegraaf сообщает, что голландский премьер отказался от участия в саммите Россия – ЕС из-за дела о сбитом в Донецкой области малазийском «Боинге». Напомним, что по версии международной расследовательской группы, пассажирский лайнер был сбит ополченцами Донбасса из российского ЗРК «Бук».
Против проведения саммита с участием России также высказались Польша, Литва, Латвия и Эстония. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что эта инициатива напоминает «попытку привлечь медведя, чтобы обезопасить банку с медом».