Депздрав Москвы отказался раскрывать статистику по заразившимся COVID-19 привитым пациентам
Главный врач московского ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что среди заразившихся коронавирусом, а именно «индийским штаммом» много привитых граждан
Главный врач московского ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что среди заразившихся коронавирусом, а именно «индийским штаммом» много привитых граждан. Однако еще некоторое время медик сам заявлял, что в больницу № 40 были госпитализированы 136 вакцинированных пациентов.
Денис Проценко сообщил, что в Коммунарке в реанимации сейчас находятся 387 пациентов. Из них 101 человек находится на ИВЛ и три - ЭКМО. «Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось», - заявил главврач Коммунарки.
Ранее Денис Проценко сообщал, что больница в Коммунарке приняла 136 пациентов с коронавирусом, которые были привиты российскими вакцинами. Он отметил, что как минимум у 10% вакцинированных антитела не вырабатываются, чем и объясняется заражение.
Издание Readovka отмечает, что исходя из официальных данных, в группе риска находятся 200 тысяч привитых жителей Москвы. В столичном департаменте здравоохранения отказались предоставлять статистику по заразившимся коронавирусом привитым гражданам.