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Общество
Россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19
25 июня 2021, 07:51

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса

Зампред правительства региона сообщил в своем Telegram-канале, что за последнее время темпы прививочной кампании заметно выросли. Только за последние два дня прививку сделали 5,2 тысячи граждан

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
Фото: garuk.ru

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию населения от коронавируса из-за высокого спроса.

По уточненным данным, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановлена вакцинация первым компонентом препаратов. Зампред правительства региона Евгений Никонов сообщил в своем Telegram-канале, что за последнее время темпы прививочной кампании заметно выросли. Только за последние два дня прививку сделали 5,2 тысячи граждан.

«В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента», - сообщил чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, что спрос на прививки от коронавируса в последнее время вырос во многих регионах в связи с введением обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Кроме того, в Москве с 28 июня в рестораны и кафе можно будет попасть только по сертификату о вакцинации, справке о наличии антител или отрицательному ПЦР-тесту, а власти Кубани предупредили, что с 1 августа местные курорты начнут принимать только привитых туристов.

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