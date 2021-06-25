В Майами обрушился жилой дом 1981-года постройки. 99 человек пропали без вести
В пригороде Майами Серфсайде в ночь на 24 июня частично обрушился 12-этажный жилой дом. Пока местные власти подтвердили гибель только трех человек. Еще 99 человек числятся пропавшими без вести
В пригороде Майами Серфсайде в ночь на 24 июня частично обрушился 12-этажный жилой дом. Пока местные власти подтвердили гибель только трех человек. Еще 99 человек числятся пропавшими без вести.
Телеканал Fox сообщает, что 35 человек были оперативно эвакуированы из уцелевшей части здания. Еще двух человек извлекли из-под завалов. Как минимум трое погибли.
Полицейские установили контакт с 53 жильцами обрушившегося дома, однако судьба еще 90 человек остается неизвестной. Местные СМИ сообщают, что в списке пропавших без вести числятся родственники первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры.
Жилой комплекс Champlain Towers South был построен в 1981 году. Всего в этом доме 130 квартир.
По предварительным данным, на крыше здания проводились строительные работы, что и могло привести к обрушению, сообщает «МБХ медиа».