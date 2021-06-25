В России с начала пандемии коронавируса выросла смертность среди беременных женщин
По данным «Открытых медиа», в 2020 году в России заметно выросла материнская смертность и число мертворожденных детей. Коэффициент материнской смертности за прошлый год увеличился на 24,4%
В России с начала пандемии коронавируса смертность среди беременных пациенток достигла худшего за последние 7 лет показателя. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сегодня в реанимации в крайне тяжелом состоянии находятся 12 беременных пациенток с коронавирусом.
По данным «Открытых медиа», в 2020 году в России заметно выросла материнская смертность и число мертворожденных детей. Коэффициент материнской смертности за прошлый год увеличился на 24,4% - с 9 до 11,2 на 100 000 рожденных живыми детей. В 2019 году было зарегистрировано 134 случаев смерти, а в 2020 году – 161. Ранее коэффициент материнской смертности сильно увеличивался только в 1991 году (на 12%) и в 1997 году (на 10,6%).
Число мертворожденных детей на 1000 родившихся в 2020 году достигло максимального значения за четыре года и составил 5,67 (8 101 случаев в 2019 году и 8 192 в 2020 году).
Самые высокие показатели материнской смертности зафиксированы в Москве, Петербурге и в регионах Приволжского ФО.
Независимый демограф Алексей Ракша считает, что прирост материнской смертности в России связан с коронавирусной инфекцией. «Это связано исключительно с последствиями COVID-19. Особенно риск высок у беременных с избыточной массой тела или наличием иных соматических заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь)», - заявили в департаменте здравоохранения Москвы.
Ранее российские власти сообщили, что в связи с распространением индийского штамма коронавируса и взрывного роста заболеваемости в рамках программы вакцинации населения прививать от COVID-19 планируется и беременных женщин.