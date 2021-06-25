Жители Хабаровского края пожаловались в ЕСПЧ на увольнение Сергея Фургала
Пять жителей Хабаровского края подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге из-за указа президента Владимира Путина досрочно снять с должности губернатора региона Сергея Фургала
Пять жителей Хабаровского края подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге из-за указа президента Владимира Путина досрочно снять с должности губернатора региона Сергея Фургала. Напомним, что чиновник находится под арестом по обвинению в заказных убийствах, совершенных еще в начале нулевых годов.
Истец Ирина Сторожева рассказала «МБХ медиа», что в жалобе говорится о том, что жители Хабаровского края на губернаторских выборах голосовали за Сергея Фургала. По итогам выборов он был избран главой региона на 5 лет.
Однако указом президента Владимира Путина он был отрешен от должности до истечения срока, установленного Уставом Хабаровского края. Кроме того, в этом указе не были перечислены основания для утраты доверия.
«Указ является немотивированным. Действующее законодательство Российской Федерации не позволяет президенту отрешать от должности высшее должностное лицо субъекта РФ по своему личному усмотрению», - отмечают истцы.
Жители Хабаровского края считают, что действия президента обесценивают результат «свободного волеизъявления граждан» и нарушают права граждан на честные и свободные выборы.
Напомним, что после ареста Сергея Фургала, который выиграл выборы у представителя «Единой России», в Хабаровском крае практически ежедневно проходили акции протеста в поддержку губернатора. Избиратели уверены, что уголовное преследование избранного народом губернатора является политически мотивированным.