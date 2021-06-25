МИД РФ предупредил российских граждан о риске быть арестованными за границей
Министерство иностранных дел РФ предупредило российских граждан, выезжающих за границу, о риске быть задержанными в США и третьих странах
Министерство иностранных дел РФ предупредило российских граждан, выезжающих за границу, о риске быть задержанными в США и третьих странах по запросу американских властей.
В заявлении ведомства говорится, что для россиян существует высокий риск подвергнуться «произвольным задержаниям и арестам» в странах, которые имеют соглашение с властями США о выдаче. При этом у Вашингтона «есть претензии к некоторым россиянам».
В МИДе также заявили, что преследование россиян в последние годы «приобрело характер настоящей охоты» на фоне обострившихся отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что двусторонние отношения испортились по вине США.
Напомним, ранее в Швейцарии по запросу США был арестован россиянин Владислав Клюшин, которого считают владельцем крупного Telegram-канала «Незыгарь».