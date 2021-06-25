Петербуржцы возвели столб «с бесконечными обещаниями чиновников»
Жители поселка Шушары в Санкт-Петербурге возвели «столб с обещаниями чиновников». Арт-объект с политическим окрасом появился возле строительного забора компании «Дальпитерстрой»
Жители поселка Шушары в Санкт-Петербурге возвели «столб с обещаниями чиновников». Арт-объект с политическим окрасом появился возле строительного забора компании «Дальпитерстрой».
Ранее власти обещали, что на этом месте будет построена школа. Но в последнее время жители поселка в ответ на вопросы о школе получают лишь отписки о переносе дат начала строительства.
Как сообщает петербургский портал dp.ru, от безысходности граждане задумали решить проблему с помощью магических культов, а в жертву принести ранец, «набитый доверху обещаниями о скором начале строительства долгожданной школы».
Сейчас в Центральной Усадьбе Шушар функционируют две школы, классы которых разрослись до 40-45 человек. Жители поселка опасаются, что застройщик с разрешения властей вместо обещанной школы построит жилой комплекс.