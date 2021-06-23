Актер Егор Беров сравнил дискриминацию непривитых россиян с Холокостом
Известный актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» со сцены высказался о дискриминации россиян, которые не сделали прививку от коронавируса
Известный актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» со сцены высказался о дискриминации россиян, которые не сделали прививку от коронавируса. Заявление артиста последовало после того, как власти Москвы разрешили посещать кафе и рестораны только при предоставлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Егор Беров заявил, что недопуск непривитых россиян в кафе и рестораны можно сравнить с разделением людей «на белых и черных, евреев и не евреев». «Это уже было, и наши деды заплатили кровью, чтобы это не повторилось», - заявил актер, который вышел на сцену с прикрепленной к пиджаку желтой звездой (такой отличительный знак должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста).
«Мое тело — мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты, или будешь должен находиться в резервации, можно ли тебе посещать общественные учреждения, будешь ли ты пользоваться всеми благами. У меня возникает вопрос, как мы, потомки победителей, могли это допустить?», - заявил Бероев и добавил, что сам он прививку от коронавируса не делал.
Глава научно-просветительского фонда «Холокост» Алла Гербер назвала выступление Егора Бероева «кощунством». Она призвала не сравнивать уничтожение целого народа с антиковидными мерами.
Алла Гербер в беседе с «Открытыми медиа» также сравнила антипрививочников с последователями нацистской идеологии, которые которые не делают вакцину, «убивают себя, ведут себя по отношению к себе, как нацисты».
Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в свою очередь заявил, что «сравнивать запрет прийти в ресторан с Варшавским гетто» - это безвкусица.