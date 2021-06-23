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Общество
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23 июня 2021, 12:43

Правозащитники раскритиковали доклад российских властей о зимних протестах для ООН

Правозащитники раскритиковали доклад российских властей в ООН по теме протестных акций в поддержку Алексея Навального, которые состоялись в январе и феврале текущего года

Правозащитники раскритиковали доклад российских властей о зимних протестах для ООН
Фото: Reuters

Правозащитники раскритиковали доклад российских властей в ООН по теме протестных акций в поддержку Алексея Навального, которые состоялись в январе и феврале текущего года. Юристы проекта «ОВД-Инфо» заявили, что ответ властей «не был точным и полным», а местами мог «ввести в заблуждение» международное сообщество.

Российские власти в своем докладе указали, что представители оппозиции якобы даже не пытались согласовать протестные митинги, что является ложным утверждением. Во многих городах организаторы подавали заявки на митинги, но получали отказы по разным предлогам. Протесты 2 февраля «стали спонтанной реакцией» на приговор Алексею Навальному, вынесенный в тот же день, а по международным нормам они не требовали согласования.

Кроме того, авторы доклада указали неточные данные о числе осужденных по «дадинской» статье (неоднократное нарушение порядка проведения митингов) и обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Рекордные задержания в правительстве РФ объяснили нарушением «митинговых» статей КоАП РФ. Юристы «ОВД-Инфо» на это отметили, что в реальности суды не обращали внимания на отсутствие негативных последствий от действий протестующих и назначали штрафы и аресты за сам факт участия в митинге.

Правозащитники отметили, что задержанным отказывали в услугах адвокатов и медицинской помощи, а Следственный комитет отказался расследовать все случаи превышения полномочий сотрудниками полиции в отношении участников мирного протеста.

Ранее Московская Хельсинкская группа, «Мемориал» (внесен в реестр инагентов) и «ОВД-Инфо» сообщили в Управление верховного комиссара ООН по правам человека о массовых нарушениях прав участников мирных протестов. Представители ООН попросили российское правительство объяснить, как оно защищает права граждан на свободу собраний и соблюдает право оппозиции на выражение мнения. Россия должна была сообщить точное число задержанных, а также обосновать задержания.

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