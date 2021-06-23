23 июня 2021, 11:59
Всероссийский школьный выпускной бал пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
В Министерстве просвещения России сообщили, что трансляция выпускного начнется 25 июня в 12:00 в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Выпускников с окончанием школы поздравят педагоги и российские звезды
Фото: newinform.com
Всероссийский школьный выпускной в этом году пройдет в онлайн-формате из-за «взрывного» роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В Министерстве просвещения России сообщили, что трансляция выпускного начнется 25 июня в 12:00 в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Выпускников с окончанием школы поздравят педагоги и российские звезды.
Напомним, что ранее в Минпросвещения сообщили, что выпускные балы в школах пройдут в очном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Окончательное решение о формате проведения школьных выпускных остается за региональными властями.