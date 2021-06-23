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23 июня 2021, 11:59

Всероссийский школьный выпускной бал пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

В Министерстве просвещения России сообщили, что трансляция выпускного начнется 25 июня в 12:00 в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Выпускников с окончанием школы поздравят педагоги и российские звезды

Всероссийский школьный выпускной бал пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Фото: newinform.com

Всероссийский школьный выпускной в этом году пройдет в онлайн-формате из-за «взрывного» роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Министерстве просвещения России сообщили, что трансляция выпускного начнется 25 июня в 12:00 в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Выпускников с окончанием школы поздравят педагоги и российские звезды.

Напомним, что ранее в Минпросвещения сообщили, что выпускные балы в школах пройдут в очном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Окончательное решение о формате проведения школьных выпускных остается за региональными властями.

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