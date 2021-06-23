Власти итальянского городка объявили распродажу зданий по цене в один евро
Власти итальянской коммуны Пратола-Пелинья, расположенной в регионе Абруццо, объявили распродажу домов за один евро. Эта коммуна находится недалеко от популярных горнолыжных курортов и от побережья Адриатического моря
Власти итальянской коммуны Пратола-Пелинья, расположенной в регионе Абруццо, объявили распродажу домов за один евро. Эта коммуна находится недалеко от популярных горнолыжных курортов и от побережья Адриатического моря.
«Лента.ру» со ссылкой на итальянские СМИ сообщает, что глава Пратола-Пелиньи Антонелла Ди Нино объявила распродажу зданий с целью возрождения заброшенных территорий. Мэрия провела перепись пустующих домов, которых насчитали в количестве 600 единиц.
Чиновники при помощи волонтеров разыскали владельцев зданий, но многие из них подписали отказ от собственности из-за нежелания заниматься восстановлением.
В итоге власти коммуны решили объявить распродажу заброшенных зданий по цене в один евро. Новым собственникам придется в обязательном порядке провести работы по восстановлению зданий в течение трех лет. В дальнейшем они смогут использовать дома по своему усмотрению.
Ранее такие же распродажи зданий по символической цене проводили и другие города Италии.