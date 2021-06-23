23 июня 2021, 11:40
Правительство выделило средства из резервного фонда на покупку лекарств от COVID-19
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился до 25 июня выделить из резервного фонда средства на закупку лекарств, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции
Фото: tvmaria.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился до 25 июня выделить из резервного фонда средства на закупку лекарств, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции.
Выделенные средства направят в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, сообщает «Лента.ру».
Кроме того, премьер поручил Росрезерву, Минздраву и Минфину до 25 июня проработать поставку не менее 4 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутника Лайт» в регионы.
Минпромторгу дано поручение принять меры по обеспечению ковидных больниц и временных госпиталей запасами кислорода, который необходим «тяжелым» пациентам с COVID-19.