Минпромторг запустил сервис по сбору данных о привитых сотрудниках
Минпромторг России на фоне обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан запустил сервис для сбора данных о привитых сотрудников промышленных предприятий
Минпромторг России на фоне обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан запустил сервис для сбора данных о привитых сотрудников промышленных предприятий.
В ведомстве пояснили, что данный сервис действует в рамках Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). На сегодняшний день оповещения о необходимости предоставить данные о вакцинации работников получили более 10 тысяч российских предприятий. Руководители предприятий также могут внести в базу данные о числе переболевших COVID-19 сотрудников.
В Минпромторге заявили, что эти данные позволят следить за темпами вакцинации и анализировать эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности.
Напомним, что в нескольких регионах России, включая Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, была введена обязательная вакцинация для госслужащих, работников сферы услуг, торговли, образования, здравоохранения и транспорта.