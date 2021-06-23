23 июня 2021, 10:55
Глава ФСБ России заявил о вербовке террористами молодежи через чаты компьютерных игр
В своем выступлении на IX Московской конференции по международной безопасности г-н Бортников заявил, что молодежь находится в группе риска, поскольку наиболее подвержена психологической обработке
Фото: Twitter/pasmi_ru
Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил о вербовке террористами молодых людей через чаты сетевых компьютерных игр.
В своем выступлении на IX Московской конференции по международной безопасности г-н Бортников заявил, что молодежь находится в группе риска, поскольку наиболее подвержена психологической обработке. При этом террористы активно «обрабатывают» молодых людей в чатах популярных компьютерных игр.
Более того, участники террористических группировок научились создавать клоны популярных игр, в чатах которых пользователей вовлекают в игровые ситуации совершения терактов, сообщает ТАСС.