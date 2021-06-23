Родственники жертв авиакатастрофы в Сочи обратились в ЕСПЧ
Родственники погибших пассажиров самолета Ту-154 летного отряда Минобороны РФ, который разбился в Черном море в 2016 году, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение их права на справедливое судебное разбирательство
Родственники погибших пассажиров самолета Ту-154 летного отряда Минобороны РФ, который разбился в Черном море в 2016 году, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение их права на справедливое судебное разбирательство.
Адвокат родственников жертв авиакатастрофы в Сочи Игорь Трунов рассказал «Интерфаксу», что его клиенты также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела по факту крушения самолета.
Жалобу в ЕСПЧ подали 70 родственников погибших. В ней говорится о нарушении статей «Право на жизнь» и «Право на справедливое судебное разбирательство» Конвенции по защите прав человека. Истцы также указали, что виновники крушения самолета не были привлечены к ответственности, а точные причины аварии не были установлены.
Самолет Ту-154 летного отряда Минобороны РФ направлялся из Москвы в Сирию с остановкой на дозаправку в Сочи. Рано утром 25 декабря 2016 года через несколько минут после взлета из аэропорта Сочи лайнер упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.
В декабре 2019 года стало известно, что Следственный комитет прекратил расследование дела о крушении Ту-154 из-за отсутствия состава преступления.