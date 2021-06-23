23 июня 2021, 08:15
В Москве и Подмосковье из-за аномальной жары продлили действие оранжевого уровня погодной опасности
Гидрометцентр продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Московской области до четверга, 24 июня. Данный режим был введен еще в воскресенье в связи с наступлением жары
Фото: Интерфакс
Гидрометцентр продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Московской области до четверга, 24 июня. Данный режим был введен еще в воскресенье в связи с наступлением жары.
По данным синоптиков, в столичном регионе будет «очень высокая температура воздуха» с превышением нормы на 7-10 градусов по Цельсию.
В среду в Москве ожидается температура до 36 градусов, а в четверг – до 37. К воскресенью температура воздуха чуть опустится до 32 градусов.
Сейчас оранжевый уровень погодной опасности действует почти на всей европейской части России из-за аномальной жары и высокой пожароопасности.