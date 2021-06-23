23 июня 2021, 08:02
Российские банки с октября смогут подключать карты «Мир» к Google Pay
Таким образом, держатели карт «Мир» смогут токенизировать их на устройствах, работающих на базе операционной системы Android, для совершения операций с использованием сервиса
Фото: rayon72.ru
Российские банки с 26 октября текущего года начнут подключать карты «Мир» к Google Pay для оплаты с помощью смартфона.
Таким образом, держатели карт «Мир» смогут токенизировать их на устройствах, работающих на базе операционной системы Android, для совершения операций с использованием сервиса, сообщают «Известия».
«Известия» отмечают, что нововведение будет обязательным не только для российских, но и иностранных банков.
До конца текущего года карты платежной системы «Мир» подключить к Google Pay планируют Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Почта банк», ВТБ и «Росбанк».