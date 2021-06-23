В Москве из-за введения обязательных прививок темпы вакцинации выросли в пять раз
Чиновница также рекомендовала сделать повторную прививку тем, кто переболел или вакцинировался более полугода назад, поскольку у них могло сократиться количество антител к COVID-19
В Москве после введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан темпы прививочной кампании выросли в 4-5 раз.
Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в городе открывают новые пункты вакцинации в связи с ростом желающих сделать прививку.
Чиновница также рекомендовала сделать повторную прививку тем, кто переболел или вакцинировался более полугода назад, поскольку у них могло сократиться количество антител к COVID-19.
Между тем, пока в Москве продолжается «взрывной рост» заболеваемости коронавирусом. При этом 90% новых случаев заражения связаны с распространением более агрессивного индийского штамма.
Напомним, на прошлой неделе в Москве была объявлена обязательная вакцинация для работников торговли, услуг, образования, здравоохранения и транспорта.